World League: vince la Russia, ma l'Italia sorride

Una sconfitta rocambolesca, ma non così amara. L'Italia di Berruto perde 3-2 a Surgut contro la Russia dopo avere rimontato due set di svantaggio ma, complice il bel successo per 3-1 ottenuto nel match di venerdì, rimane al comando del Girone B della World League con due punti in più dei diretti avversari. Gli azzurri torneranno in campo venerdì 28 e domenica 30 giugno per il doppio confronto casalingo contro l'Iran.