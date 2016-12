World League: Italia d'acciaio, Russia piegata 3-1

Impresa dell'Italia in World League. La squadra di coach Berruto vince 3-1 a Surgut contro la Russia e si porta al comando del Girone B con 14 punti, tre in più dei diretti avversari. Gli azzurri si sono imposti grazie all'organizzazione di gioco e a un mostruoso Zaytsev, devastante nel quarto set. Per la Russia, oro a Londra 2012, si tratta della prima sconfitta in questa edizione di World League. Domani la replica, ancora a Surgut.