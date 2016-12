Volley, World League: Italia-Cuba 3-0

A Torino l'Italia parte con il piglio giusto. I meccanismi offensivi funzionano alla perfezione e anche a muro gli azzurri si dimostrano molto efficaci. Zaytsev è un gigante in battuta e mette a segno quattro ace (alla fine saranno sei). Il primo set finisce 25-20 per la Nazionale di Berruto. In un PalaRuffini che offre una splendida cornice di pubblico, Cuba va in difficoltà anche nel secondo set, vinto in 24 minuti dagli azzurri con un punteggio ancora più largo rispetto al primo: 25-17. Il terzo set è decisamente più equilibrato: Cuba aggancia gli azzurri sul 19-19 ma, proprio nel momento più delicato, un attacco dell'ottimo Birarelli dà la scossa: Savani e compagni sfruttano il terzo match point grazie a un errore di Cuba in battuta. L'Italia tornerà in campo domenica ancora contro Cuba a Firenze, in un Mandela Forum già esaurito.



Nell'altra partita del Girone B, netta affermazione della Russia sulla Serbia: la squadra allenata da Andrey Voronkov si impone 3-0 a Kaliningrad con i parziali di 29-27, 25-14 e 25-20. Un successo che consente ai russi, trascinati dai 16 punti di Pavlov e dai 14 di Spiridonov, di conquistare il primo posto solitario in classifica con 9 punti, uno in più dell'Italia. Nelle prime tre uscite la Russia ha finora perso un solo set.