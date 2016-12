Seconda edizione del BovoDay: l'Italia del volley ricorda Igor Bovolenta

L'Italia del volley ricorda Vigor Bovolenta, lo sfortunato pallavolista morto per un problema cardiaco durante una partita nel marzo de 2012. Al Bovoday, organizzato a Piacenza dalla moglie dell'atleta, hanno partecipato numerosi atleti del passato che hanno dato vita, insieme ai figli di Bovolenta, ad alcune partite di esibizione. Per l'occasione è scesa in campo anche la Nazionale, che ha affrontato in amichevole la Francia, perdendo 3-1.