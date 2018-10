Volley, Rachele Sangiuliano a Sportmediaset: "Azzurre, che Mondiale incredibile. Ora nervi saldi"

19/10/2018

"Similitudini con la mia Italia? E' un gruppo che si diverte e molto coeso e ha una grande trascinatrice, Paola Egonu, come per noi lo era Elisa Togut, che fu premiata Mvp. Sta facendo un Mondiale incredibile, come tutte le ragazze". Parola di Rachele Sangiuliano, campionessa mondiale di volley nel 2002 in Germania, ospite a Sportmediaset. "L'Italia ha giocato il Mondiale un po' da outsider - ha proseguito - Chi poteva pensare a un percorso così netto? E invece siamo in finale... Con la Serbia ci vorrà tanta pazienza, adesso si azzera tutto e vincerà chi terrà i nervi più saldi. Ma vedo che in questo le azzurre sono mature. Il ct Mazzanti? E' bravissimo, molto partecipe. Forza azzurre!".