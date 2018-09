Volley, Mondiali: l'Italia stasera contro la Polonia si gioca tutto

28/09/2018

Rischiano di concludersi con un flop, almeno dal punto di vista del puro risultato, i Mondiali di volley dell' Italia . Qualle di stasera a Torino contro la Polonia sarà una sfida da dentro o fuori in cui gli Azzurri partono con tutta la pressione addosso e la consapevolezza di dover giocare un match assolutamente perfetto. Per andare in semifinale, infatti, non basterà "semplicemente" battere gli avversari per estrometterli a nostro favore. I ragazzi di Blengini hanno una sola possibilità di qualificarsi: vincere per 3-0 in modo che tutte e tre le squadre del girone (c'è anche la Serbia) chiudano con una vittoria, tre punti e quoziente set di 1.000.

A quel punto si andrebbe a guardare il quoziente punti: al momento Zaytsev sono a -22, la Polonia è a +7, la Serbia a +15. L'Italia dovrebbe vincere con almeno 15 punti di margine impedendo alla Polonia di fare più di 60 punti totali (ad esempio imponendosi in tre set per 25-20) per salire a -7 e lasciare i polacchi a -8.



In questa edizione della rassegna iridata un risultato simile agli Azzurri è già riuscito contro Repubblica Dominicana, Belgio e Finlandia. Il problema è che, con tutto il rispetto per le tre avversarie sopracitate, la Polonia è squadra di ben altro spessore e non a caso è campione in carica... Insomma, servirà anche l'aiuto del pubblico, che in queste settimane non è mai mancato, per firmare un capolavoro e continuare a sognare il titolo.