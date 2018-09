Volley, Mondiali: Italia ko al tie-break contro la Russia ma alle Final Six da prima nel girone

22/09/2018

L'Italia parte fortissimo. La qualificazione alle Final Six di Torino è già in tasca, grazie al risultato di Usa-Bulgaria, ma gli azzurri vogliono giocarsela al massimo, per essere sicuri già da stasera del primo posto nel girone. Russia subito sotto 6-1, che diventa poi 15-9 nel corso del primo set. Zaytsev e Lanza bombardano i campioni d’Europa, che riescono a trovare qualcosa dal loro muro e provano a risalire, portandosi sul 17-15. La squadra di Blengini ritrova subito la rotta, giocando abilmente con Zaytsev e Juantorena sulle mani del muro russo. Primo set che viene chiuso con un brillante 25-19 da una schiacciata di Mazzoni. Secondo set in cui la Russia ci mette l’orgoglio e parte meglio, complice un’Italia che cala un attimo la tensione e concede l’8-5 targato Mikhaylov e Kliuka. Azzurri che provano a rispondere ma subiscono la pressione del solito muro russo, qualche errore di troppo in battuta e nella costruzione offensiva (Giannelli non precisissimo nella distribuzione) tiene i russi avanti. Due brutti errori di Zaytsev in attacco siglano il pesante 20-13, anche se il set scivola via l’Italia prova a chiuderlo dignitosamente con qualche punto di Anzani che risolleva il morale, prima del 25-18 russo che fissa l’1-1.



Terzo set che inizia con un maggiore equilibrio, Zaytsev reagisce a un secondo parziale non da lui e chiude un paio di attacchi, ma Mikhaylov, dall’altra parte, risponde a tono. Si arriva fino al 5-5, poi il servizio di Muserskiy e il muro scavano nuovamente il gap fino al 10-5. Fanno la loro parte anche Butko e il neo entrato Volvich, per il massimo vantaggio sul 16-10. Italia che perde di nuovo l’inerzia del gioco, di fronte a una Russia che sull’orlo dell’eliminazione tira fuori tutto quello che ha. Con pazienza, e con la rabbia di Zaytsev che mette giù un punto dopo l’altro, gli azzurri provano a reagire e risalgono, un ace chirurgico di Mikhaylov però chiude il terzo parziale sul 25-21 russo. Nel quarto set, altra brutta partenza italiana (1-5) che sembra promettere tempesta. Gli attacchi in primo tempo di Muserskiy e Volkov sembrano non aver soluzione. Ma i turni di servizio di Juantorena prima e Zaytsev fanno malissimo alla ricezione avversaria, gli attacchi dell’’Hombre’ e dello ‘Zar’ ancora di più, per un break clamoroso che porta gli azzurri sul 12-8. L’efficacia al servizio, che viene mantenuta anche da Maruotti, è l’arma in più degli uomini di Blengini che chiudono in scioltezza, fino al 25-19 che regala il tie break. Quinto parziale che si gioca punto a punto, se Zaytsev e Juantorena continuano a martellare Muserskiy e Volkov rispondono. Il capitano russo piazza il primo minibreak con un ace per l’8-6, tra gli azzurri entra nel match anche Anzani ma i nostri avversari si dimostrano più cattivi e più completi per il 15-11 finale, che sigla il 3-2 Russia. Sconfitta indolore per l’Italia, che conquista un punto grazie al tie-break ed è sicura del primato nel girone, la Russia spera ancora di entrare tra le migliori seconde. Domani chiusura della seconda fase per gli azzurri contro l’Olanda. Lunedì ci sarà il sorteggio per i due gironi da 3 da cui usciranno le squadre qualificate alle Final Four.