Volley, Mondiali Final Six: Italia nel gruppo J con Polonia e Serbia

24/09/2018

Saranno Polonia, campione in carica, e Serbia le avversarie dell' Italia nel Gruppo J delle Final Six dei Mondiali di volley. Questo l'esito del sorteggio di Torino. Nella seconda fase gli azzurri del ct Blengini, che hanno un bilancio fin qui di sette vittorie e una sconfitta, hanno chiuso al primo posto il proprio girone davanti a Russia, Olanda e Finlandia. Nel gruppo I il Brasile se la vedrà con Usa e Russia. Le Final Six scattano mercoledì 26.

La Final Six è in programma a Torino da mercoledì 26 a venerdì 28 al Pala Alpitour di Torino. Le due prime qualificate di ogni girone giocheranno le semifinali (sabato 29) contro le due seconde del girone opposto. La finale è in programma domenica 30.



Il calendario della Final Six:

26/9 - ore 17 Brasile-Russia; ore 21.15 Italia-Serbia

27/9 - ore 17 Usa-Russia; ore 20.30 Serbia-Polonia

28/9 - ore 17 Brasile-Usa; ore 21.15 Italia-Polonia