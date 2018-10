Volley, Mondiali femminili: continua la marcia dell'Italia, battuta Cuba 3-0 Terzo successo consecutivo delle azzurre Facebook

Twitter

GooglePlus

Pinterest

Stampa

Invia ad un amico

A A A



02/10/2018

Terza partita e terza vittoria per le ragazze dell'Italvolley al Mondiale. A Sapporo in Giappone le azzurre hanno travolto Cuba con un netto 3-0 (25-11, 25-18, 25-20): la nazionale di Mazzanti è a punteggio pieno nel Pool B e ora attende la Turchia allenata da Guidetti. Match tutto in discesa per l'Italia, complice l'inconsistenza della nazionale cubana. Sugli scudi Paola Egonu, schierata come schiacciatrice: 15 punti e 76,4% di attacchi a segno.



Troppo netto il divario tra l'Italia e le caraibiche, per tutti e tre i set infatti la nazionale tricolore ha dominato la partita. Ben diversa si preannuncia la sfida di con la Turchia: il match contro la formazione allenata da Guidetti segnerà per la nazionale azzurra l'inizio del cammino più impegnativo nel torneo iridato, giovedì infatti sarà poi la volta della Cina. L'obiettivo di Chirichella e compagne è quello di raccogliere il maggior numero di vittorie e punti nella prima fase, per poi presentarsi nel 2/o round (Pool F a Osaka) con la miglior classifica possibile.



Nella partita contro Cuba, Mazzanti ha impiegato Paola Egonu nel ruolo di schiacciatrice, Serena Ortolani come opposto, mentre Elena Pietrini è stata ancora lasciata a riposo. Nel terzo set ha avuto ampio spazio Carlotta Cambi che ha preso il posto di Ofelia Malinov. Miglior marcatrice dell'incontro è stata Paola Egonu 15 punti e 76% in attacco, davanti ad Anna Danesi 11 punti con 3 muri. Le ragazze di Mazzanti sono state nettamente superiori alle avversarie sia a muro (8 a 3) che in battuta (4 aces a 1), commettendo inoltre meno errori (13 vs 21).

IL TABELLINO Italia-Cuba 3-0 (25-11, 25-18, 25-20)



ITALIA: Bosetti 9, Danesi 11, Ortolani 9, Egonu 15, Chirichella 7, Malinov 2. Libero: De Gennaro. Cambi, Lubian 1.

N.e: Nwakalor, Fahr, Pietrini, Sylla, Parrocchiale. All. Mazzanti



CUBA: Sabin 2, Diaris 5, Aguilera 9, Moreno 2, Ailama 9, Suarez 3. Libero: Tamayao. Kitania 5, Vila 1. N.e: Hernandez,

Martinez, Del Rio. All. Fernandez



Arbitri: Rolf (Usa) e Makshanov (Rus).



Durata Set: 17', 24', 24'.

Italia: 4 a, 8 bs, 8 m, 13 et.

Cuba: 1 a, 7 bs, 3 m, 21 et.



Invia un commento Per poter inviare, rispondere o votare un commento, occorre essere registrati ed effettuare il login Registrazione Login X