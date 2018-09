Volley, Mondiali femminili: l'Italia fa il bis, Canada ko 3-0

30/09/2018

L' Italvolley femminile sorride in Giappone : ai Mondiali è arrivata la seconda vittoria in altrettante gare. Le ragazze di Mazzanti hanno avuto vita facile contro il Canada , un rotondo 3-0 con ottimi parziali: 25-15, 25-15 e 25-18. Ora le azzurre si trovano a quota sei punti nel Girone B. Una prestazione molto incoraggiante, un gioco ancora più brillante rispetto a quello visto contro la Bulgaria: la migliore marcatrice è stata Paola Egonu con 18 punti davanti a Lucia Bosetti (14 punti).

IL TABELLINO

ITALIA - CANADA 3-0 (25-15, 25-15, 25-18)



ITALIA: Malinov 2, Chirichella 4, Sylla 10, Egonu 18, Danesi 12, Bosetti 14. Libero: De Gennaro. N.e: Ortolani, Cambi, Nwakalor, Fahr, Lubian, Parrocchiale, Pietrini (L). All. Mazzanti

CANADA: Bailey 6, Cross 2, Van Ryk 8, Gray 14, Maglio 5, Cyr. Libero: Niles. Richey, Smith, Beamish, Ogoms. N.e: Feore (L), Joseph, Belanger. All. Abbondanza.

Arbitri: Schurmann (Lie) e Mokry (Svk).

Spettatori: 750. Durata Set: 20', 25', 25'.

Italia: 4 a, 7 bs, 7 m, 13 et.

Canada: 2 a, 6 bs, 1 m, 15 et.