Volley, Mondiali: è il giorno di Italia-Serbia

26/09/2018

E' tutto pronto a Torino per il debutto dell'Italia nel primo match della Final Six dei Mondiali di volley. Questa sera alle 21.15 gli Azzurri affronteranno la Serbia, antipasto della grande sfida contro i campioni del mondo della Polonia di venerdì. In palio c'è un posto in semifinale, obiettivo minimo di una squadra che fin qui ha fatto faville con sette vittorie in otto incontri e l'unica sconfitta incassata al tiebreak contro la Russia in una match ininfluente.