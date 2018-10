Volley, martedì a Ponte di Piave i funerali di Sara Anzanello

26/10/2018

Sara, che era stata anche seconda voce del volley sulle nostre reti, raccontava come "dopo una giornatina come questa, piena di esami di sangue e check up senza lode né infamia, torno a casa. Sono comunque felice, se tutto va bene ti rendi conto che sei fortunata, mia nonna diceva che non c'è niente di più importante della salute: io le dicevo 'tanto ci sarà sempre quella'...".



E anche quando la battaglia si era fatta più dura, non si scordava della sua prima passione: "Qui in ospedale non c'è la tv, informatevi su come va la partita!". Si riferiva alla terza partita delle finali scudetto del campionato scorso tra Conegliano e Novara.