Volley, il ct Mazzanti: "Il sogno non è completo"

19/10/2018

Contento, ma senza perdere lucidità. Il ct azzurro Davide Mazzanti tiene i piedi per terra, la corsa delle azzurre nel mondiale giapponese deve ancora affrontare l'ultima curva: "La prima cosa che ho pensato una volta che è caduta l'ultima palla? Ho pensato che devo preparare la Serbia. Sono contentissimo, sono felice di stare in questa sensazione. Il sogno è ancora più avanti, aver tenuto dentro le emozioni per me è importante".



Sulla vittoria con la Cina: "Mi aspettavo la battaglia, la partita così. È stato un peccato il secondo set, abbiamo sprecato in contrattacco. Nel quarto set abbiamo perso un po' di incisività nel cambio palla. Le ragazze sono state straordinarie, si sono organizzate tra di loro tatticamente, bravissime".



Ora la Serbia, con la quale abbiamo già perso in questo Mondiale: "Voglio vedere la partita con l'Olanda per capire come affrontarle al meglio. Dobbiamo capire le situazioni nelle quali possiamo metterle in difficoltà".



Infine un pensiero per la famiglia, a casa: "Speriamo che siano tutti vivi, una partita così è tosta per il cuore dei miei genitori".