Volley, Blengini: "Italia, sei stata brava. Ma ora resettiamo tutto"

19/09/2018

"Ciò che abbiamo fatto nella prima fase rappresenta qualcosa di estremamente importante per il prosieguo del torneo data la formula, ma sarà importante concentrarci immediatamente su quello che sarà e non su ciò che è stato" chiarisce Blengini che poi fa i complimenti alla Nazionale: "Molto brava a gestire i momenti di difficoltà che ha incontrato, sapevamo che le avversarie non ci avrebbero regalato nulla e così è stato, ma nel complesso i ragazzi sono stati davvero abili a rimanere sempre lì con la testa dalla prima all'ultima palla di ogni match".



Infine, focus sulle nuove avversarie: "Tre squadre toste che hanno fatto vedere buone cose nel corso della rassegna iridata, credo che in situazioni come questa ogni partita ha una storia a sé e non serve molto ragionare su come le avversarie si siano espresse in precedenza. Studieremo attentamente Finlandia, Russia e Olanda come sempre facciamo e cercheremo di fare nel migliore modo possibile tutto ciò che è nelle nostre possibilità. Alla fine valuteremo se il nostro lavoro è stato buono o no".