Mondiali volley, si parte. Giannelli: "Obiettivo semifinale"

07/09/2018

In questo Mondiale non c'è una vera favorita, ma ci sono molte squadre che possono puntare al titolo rendendo il torneo complicato già dalla fase a gironi. Saranno 24 le squadre a sfidarsi tra Italia e Bulgaria, divise in quattro gironi da sei team con sfide di assoluto livello sin dai primi giorni come Brasile-Francia, Russia-Serbia e Cuba-Polonia. In Italia la competizione toccherà Milano, Bari, Bologna, Firenze, Roma e Torino - sede di semifinali e finale -, mentre in Bulgaria, nazione co-ospitante, si giocherà a Ruse, Varna e Sofia.



Al via la Russia vincitrice dell'ultima World League, il Brasile campione olimpico, la Francia campione d'Europa due anni fa e la Polonia campione del mondo in carica, oltre alle pericolose Polonia, Cuba, Usa e Serbia. A vent'anni dall'ultimo trionfo mondiale però la speranza è che i riflettori possano essere tutti per l'Italvolley. "Siamo pronti, sappiamo che sarà una battaglia ma sarebbe bello arrivare in semifinale e poi giocarcela - ha commentato il palleggiatore Giannelli -. Ci proveremo, i test match sono andati bene ma sappiamo che dobbiamo fare di più". Si partirà contro il Giappone al Foro Italico: "Non ho mai giocato all'aperto, mi dicono tutti che è difficilissimo - confessa l'alzatore bolzanino -. Lo sarà ancor di più per me perché non avrò punti di riferimento, cercherò di adattarmi".