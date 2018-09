Mondiali Volley: Milano aspetta l'Italia, ma la fase finale è già prenotata

19/09/2018

L'Italvolley di Blengini non ha sbagliato un colpo e ha chiuso il primo girone a punteggio pieno. Un successo importante, quello di martedì a Firenze contro la Slovenia, perché permette agli azzurri, con 15 punti, di affrontare la seconda fase con la consapevolezza che la fase finale a 6 a Torino è praticamente in tasca.



L'Italia sarà di scena a Milano al Forum di Assago venerdì (21.15) contro la Finlandia, sabato (21.15) contro la Russia e domenica (21.15) contro l'Olanda. In questa fase del Mondiale ci sono 16 squadre, si conservano i punti conquistati nella prima fase: ora quattro gironi da quattro squadre, accedono alla fase finale che si svolgerà a Torino le prime quattro dei gironi e le migliori due.



Gli azzurri affronteranno il pool E partendo dal bottino di 15 punti, davanti all'Olanda (11), Russia (10) e Finlandia (6). Raggiungere la fase finale a Torino, a meno di clamorosi cataclismi, sembra una formalità. A Torino ci saranno due gironi da 3 squadre, accederanno alle semifinali le prime due di ogni gruppo.



L'Italia arriverà a Milano nella giornata di mercoledì, mentre al Forum fervono i preparativi per accogliere i match. Sarà come sempre un bagno di folla, con i biglietti per la giornata di sabato già andati tutti venduti.