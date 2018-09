Mondiali volley, l'Italia si qualifica alle semifinali se...

27/09/2018

C'è una montagna da scalare. L'Italia sconfitta nettamente dalla Serbia nella prima partita delle Final Six vede allontanarsi il sogno di arrivare in semifinale. Non è impossibile, diciamolo, ma non sarà nemmeno facile, anzi. Non solo per l'aritmetica ma anche per la prestazione degli uomini di Blengini, davvero inquietante. Certo, la Serbia è stata devastante, ma come ha spiegato Giannelli "lo è stata per colpa nostra". Sotto dunque con i conti, da fare soprattutto dopo che conosceremo il risultato di Serbia-Polonia, in campo giovedì sera. Il pubblico di Torino dovrà dare una mano importante.