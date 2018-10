Mondiali volley donne: la Serbia batte il Giappone, con una vittoria Italia in semifinale

14/10/2018

Dopo i nove successi consecutivi delle prime due fasi, c'è grande attesa per la Nazionale: i confronti tra Italia-Giappone in questa stagione dicono due vittorie nipponiche contro una azzurra ma l'ultimo confronto mondiale, quattro anni fa, finì 3-0 per noi. "Le vittorie delle fasi precedenti non contano più. Ci voleva un po' di riposo, lo stress iniziava a farsi sentire. Il Giappone è una squadra forte e capace di difese eccezionali. Non dovremo commettere l'errore di perdere la pazienza, magari potrà succedere di non mettere a terra la palla al primo attacco, però conosciamo bene le nostre avversarie e abbiamo le armi per metterle in difficoltà" ha detto Bosetti.



"Come nelle precedenti partite mi aspetto una squadra molto grintosa, che dal primo all'ultimo punto lotti su ogni pallone. Nella prima fase anche con avversari sulla carta più deboli sarebbe stato facile calare a livello di concentrazione e lasciare per strada qualche set, invece, con il giusto atteggiamento abbiamo imposto sempre il nostro gioco" ha concluso la schiacciatrice.