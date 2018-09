Mondiali pallavolo, il debutto dell'Italia domenica al Foro Italico: si gioca all'aperto

08/09/2018

"Siamo carichi". L'Italvolley di Gianlorenzo Blengini conta le ore che la separano dal debutto al Mondiale. L'appuntamento è per domenica sera nella suggestiva e inedita cornice del Centrale del Foro Italico quando in campo gli azzurri se la vedranno col Giappone. La squadra è reduce dai due test match con la Cina ed è pronta all'esordio. Sarà un debutto da urlo per gli Azzurri, che giocheranno all'aperto, al Foro Italico, domenica 9 alle 19.30. L'ok affinché il match si svolga all'aperto è arrivato dopo che la Fipav, il Comitato Organizzatore del Mondiale, il Col di Roma e il Coni, grazie al supporto del Servizio Meteorologico Aeronautica Militare, hanno verificato che vi sono le condizioni meteo favorevoli per disputare la gara. Sarà tutto esaurito, a Roma.



E anche Firenze sarà invasa dai tifosi per i successivi impegni del girone: al Nelson Mandela forum dal 12 al 18 settembre, sono sold out gli incontri della Nazionale italiana contro il Belgio e l'Argentina, 5.000 le presenze per quelli contro Repubblica Dominicana e Slovenia. "In totale - spiega Elio Sità , presidente del comitato organizzatore locale di Firenze - supereremo il tetto delle 30.000 presenze e raggiungere questi numeri con il volley credo sia un traguardo eccezionale". A Firenze la Nazionale azzurra giocherà contro il Belgio il 13 settembre, l'Argentina il 15 e la Slovenia il 18 settembre. Tra gli eventi collaterali della manifestazione la presenza della sitting volley e della Nazionale italiana sorde di pallavolo. Ad anticipare l'inizio del girone fiorentino, l'11 settembre si svolgerà inoltre un grande flash mob in piazza Santa Croce.