Mondiali di volley, primo ko per l'Italia: la Serbia vince 3-1 ed è prima nel girone

16/10/2018

Un po' di stanchezza e, forse, un calo nelle motivazioni dopo il 3-2 di ieri al Giappone e per l'Italia arriva la prima sconfitta in questo Mondiale di volley femminile: vince 3-1 la Serbia che conquista anche la vetta del girone G delle Final Six e incontrerà la seconda qualificata del girone H, ovvero l'Olanda. Le ragazze di Mazzanti, dunque, in semifinale troveranno la prima dell'altro gruppo, la Cina campione olimpica nel 2016, che ha battuto le Orange 3-1 (23-25, 25-13, 25-18, 25-17)

LA PARTITA -Il primo set è della Serbia, che si impone 25-21: nonostante il 16-14 azzurro, arriva un crollo finale con il parziale di 5-11 avversario che ci condanna -Italia in difficoltà, la Serbia vince anche il secondo set 25-19: sembrano anche esserci motivazioni differenti e difficoltà fisica per la partita di ieri (Sylla in panchina anche in vista delle semifinali, minuti importanti per la 18enne Pietrini)



-Finalmente una reazione azzurra! Vinto il terzo set 25-23 nonostante la cattiva forma di Bosetti, punto decisivo dopo tre set point sprecati



-Quarto set sulla falsariga dei primi due anche se con maggiore presenza azzurra, la Serbia vince 25-23 e conquista il primo posto nel girone: finisce 3-1

MAZZANTI: "PAGATO IL CALO DI TENSIONE" Questo il commento del ct Mazzanti: "Rispetto alle fasi precedenti in questi due giorni non siamo riusciti a esprimere completamente la nostra identità. Oggi probabilmente c'è stato un calo di tensione dovuto al fatto della qualificazione alla semifinale. Per le prossime gare sarà fondamentale ritrovare quella aggressività che ci aveva contraddistinto nelle scorse gare. Ho deciso di non schierare Sylla in via precauzionale, questo terreno di gioco era molto duro e quindi ho voluto risparmiarle un po' di salti. Pietrini ha disputato una buona partita e sono felice che abbia preso confidenza con il campo".

