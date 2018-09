Mondiali di Volley, Polonia-Serbia 3-0: all'Italia serve un miracolo

27/09/2018

A Torino prevale il tifo per la Serbia: ai tifosi slavi si aggiungono infatti tutti gli italiani che hanno bisogno di un’altra grande prova dei serbi per poter sperare ancora concretamente nella qualificazione dell’Italia alle semifinali iridate.



L’avvio del match è nel segno dell’equilibrio: la Serbia prende presto un paio di lunghezze di vantaggio (6-4), ma la Polonia resta lì a contatto, tra il -2 e il -1, fino almeno a metà parziale. Il primo +3 dei serbi arriva in concomitanza con il secondo time out tecnico (16-13). Atanasijevic e compagni toccano anche il +4 subito dopo (17-13). La Polonia però non si scompone e con pazienza, sfruttando muro e difesa, ritrova la parità a quota 21. Si va ai vantaggi: il primo set point è serbo ma Ivovic sbaglia il servizio. Un ace di Kubiak dà il vantaggio alla Polonia, che poi chiude sul 28-26, al terzo set point, grazie a un attacco di Szalpuk.



Anche il secondo parziale si apre sotto il segno della Serbia, che tocca presto il +3 (6-3), ma la Polonia prova a ripetere lo stesso canovaccio del primo parziale e, se possibile, stavolta sembra persino migliorarlo: il pareggio arriva a quota 13, mentre al secondo time-out tecnico i campioni del mondo in carica sono a +2 (16-14) grazie a un musone su Atanasijevic. Stavolta però è la Serbia a non mollare e a quota 20 arriva un nuovo aggancio. Sono ancora i serbi i primi a trovare il set-joint (24-23), ma ancora una volta la Polonia sorpassa (questa volta a quota 26) e chiude con un altro 28-26.



Equilibrio in avvio di terzo set, ma il muro polacco è fenomenale e la difesa serba non sempre puntuale. Il muro di Lisiniac tiene la Serbia agganciata al match, e la temperatura sotto rete sale (rosso a Dryzga e Kovacevic, un punto per parte). La Serbia si aggrappa alle mani di Krsmanovic (10-10), ma il triplo errore di Atanasijevic riporta avanti la Polonia, che riesce sempre a tenere la prua avanti. L'orgoglio serbo però viene fuori, complice anche la consapevolezza di una semifinale quasi in cassaforte, e si arriva al 18 pari. Tanti errori in battuta da entrambi i lati, ma tanti punti che non fanno “bene” all'Italia: si rivede Atanasijevic, ma anche Kurek non scherza: 22-20 Polonia, ace con una palla che passa incredibilmente tra le braccia chiuse di Kovacevic. Bieniek piazza il primo tempo del 23-21, il muro di Kubiak regala tre match-point. Ed al secondo, la veloce di Bieniek chiude la partita: 25-22, 3-0 per la Polonia mentre la Serbia vola in semifinale.