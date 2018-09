Mondiali di Volley, Blengini: "Questa Italia ha maturità, ambizione e impegno"

20/09/2018

Continua Blengini: "Noi stiamo facendo solo quello che avevamo in testa. Ma contano solo l'oggi e il domani, non ieri e l'altro ieri. Non sono preoccupato per le difficoltà avute in ricezione dalla squadra: contro la Slovenia sono dipese dalla qualità del loro servizio". Gli applausi vanno anche ai tifosi, presenti in gran numero ad ogni partita: "Ci sono 14 giocatori con caratteri differenti e l'entusiasmo del pubblico può generare emozioni differenti in loro. Ma di certo può aggiungere gratificazione ed eccitazione, solo cose positive. Il tifo dà un percezione dell'affetto della gente, la pressione dell'ambiente è sempre positivo".