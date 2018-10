Mondiali di volley, alle Final six l'Italia affronterà Giappone e Serbia

11/10/2018

Dopo la bella e convincente vittoria contro gli Usa, la nona di fila per l'Italia, che chiude così il suo gruppo al primo posto e si qualifica alla seconda fase, la nostra Nazionale vuole continuare a sognare in grande. Sulla strada della squadra allenata da Mazzanti, che punta con decisione al podio iridato, ci sono ora le padrone di casa del Giappone e le campionesse d'Europa della Serbia, inserite nel Pool G delle Final Six insieme alle Azzurre.