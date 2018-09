Mondiali volley: debutto vincente per l'Italia, Giappone piegato 3-0

09/09/2018

Inizio di gara molto equilibrato, in un Foro Italico strapieno (presente anche il Presidente della Repubblica Mattarella). L’Italia inizia attaccando bene, ma il Giappone sta bene in partita e replica colpo su colpo, almeno fino a metà set. Ci crea qualche difficoltà il gigante Yamauchi, che trova qualche spazio di troppo nel nostro muro. Nel finale, gli azzurri salgono di rendimento con gli uomini migliori: Zaytsev è una garanzia così come Lanza, a cui si unisce l’atletismo di Juantorena, anche se l’italocubano forza un paio di attacchi. Il primo parziale va via abbastanza agevolmente sul 25-20.



Nuovo inizio equilibrato nel secondo set, Otake in connessione con l’alzatore Sakita è scatenato e permette ai nipponici di restare attaccati punto a punto. Giannelli risponde da par suo al suo omologo smistando bene per i compagni per le combinazioni veloci della nostra nazionale, che commette però qualche errore di troppo al servizio. E’ proprio un muro di Giannelli a scavare il primo vero break del secondo parziale (15-12), nonostante i soliti Otake e Yamauchi gli azzurri restano avanti con un paio di muri fondamentali di Mazzone e Anzani e chiudono sul 25-20.



Inizio di terzo set in cui la squadra di Blengini va un po’ in confusione, il muro non è preciso come nei due precedenti parziali. Il Giappone sale di tono e va per la prima volta in vantaggio, Ishikawa trascina i nipponici sull’8-6. Nonostante il disordine azzurro continui, sbagliano anche i giapponesi, che con quattro errori gratuiti quasi consecutivi rimandano avanti l’Italia sul 12-10. Il più lucido tra gli azzurri è Zaytsev, che mette a segno punti importanti per mantenere il vantaggio minimo. Il Giappone mette in campo tutto quello che ha per provare a riaprire la gara, qualche problema al servizio per l’Italia che però chiude sul 25-23 con un grande diagonale di Juantorena. Obiettivo centrato, il prossimo avversario sarà il Belgio di Anastasi giovedì 13 settembre a Firenze.