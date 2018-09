Mondiali, l'Inter dà il benvenuto all'Italvolley: omaggio a Juantorena e Colaci

21/09/2018

I Mondiali di volley sbarcano a Milano e l'Inter dà uno speciale benvenuto ai giocatori della Nazionale italiana su Twitter, facendo un grande in bocca al lupo alla squadra per il cammino azzurro nel torneo. In particolare il club ha deciso di omaggiare due tifosi nerazzurri doc come Osmany Juantorena e Massimo Colaci regalando loro una maglietta personalizzata. Un omaggio molto apprezzato.