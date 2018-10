Egonu schiaccia tutto, 45 punti da record: "Tanto coraggio e cuore"

19/10/2018

"È stata una partita difficile, abbiamo avuto tantissimo coraggio. Abbiamo avuto più grinta, più cuore e più voglia delle cinesi", così un'emozionatissima Paolo Egonu ha spiegato la vittoria contro la Cina. La schiacciatrice italiana è stata semplicemente la migliore in campo nella semifinale mondiale mettendo a segno 45 punti, ma il sogno non è ancora completo: "Sarà un'altra partita difficile con la Serbia, dobbiamo cercare di riposare e recuperare le energie".



Elettrica, inarrestabile. Da record. La prestazione di Paola Egonu nella semifinale Italia-Cina iscrive la nostra pallavolista nella storia del Mondiale femminile: nessuna atleta aveva mai realizzato tanti punti in un solo incontro. Egonu ha messo a segno 45 punti contro la Cina, il 38% dei 117 segnati dall'Italia. Un dato clamoroso e incredibile, che a meno di clamorose sorprese porterà la 20enne a vincere il premio di miglior giocatrice del torneo, oltre a quello già in tasca di miglior marcatrice. Il record assoluto di punti in un match femminile appartiene a Polina Rahimova, azera attualmente a Casalmaggiore, che ne mise a segno 57. Italia-Serbia sarà la prima finale tutta europea nella storia dei mondiali femminili di volley. E se l'Italia ci sarà sarà anche grazie all'incredibile prova della Egonu: 39 attacchi col 44% in fase offensiva, 5 aces, 1 muro.