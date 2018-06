Italvolley, il time-out piccante del ct Blengini: "Stasera liberi, è pieno di f..."

31 maggio 2018

Gran motivatore l'allenatore della Nazionale italiana di volley, Gianlorenzo Blengini. Il cammino in Nations League è stato, fin qui, trionfale. Nel primo turno, disputatosi in Serbia, gli azzurri hanno battuto e giocato splendidamente contro Brasile, Germania e, infine, contro i padroni di casa serbi. Un en-plein che andava festeggiato nel migliore dei modi. Così, in uno degli ultimi time-out della partita tra Italia e Serbia, il ct ha annunciato alla squadra il "rompete le righe" per la serata. Blengini, però, dimenticando di essere ripreso, si è lasciato andare ad un programma piuttosto hot: "Stasera siete liberi di uscire, una cosa sola ragazzi, fate che c... volete, è pieno di f..., unica cosa lo sapete: non voglio domani mattina nessuno ubriaco sul pullman". L'amore sì, l'alcol assolutamente no, il messaggio è chiaro. Il video ha fatto subito il giro del web ed è diventato virale, suscitando sorrisi, ma anche un leggero imbarazzo per il commissario tecnico.