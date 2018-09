Al via i Mondiali di pallavolo: date, calendario e la rosa dell'Italia

08/09/2018

Ci siamo, il Mondiale di pallavolo 2018 sta per cominciare. La rassegna iridata prenderà il via domenica 9 e si concluderà il 30 con la finale a Torino. Saranno l'Italia (Bari, Bologna, Firenze, Milano, Roma e Torino) e la Bulgaria (Ruse, Sofia e Varna) ad ospitare il torneo al quale partecipano 24 nazionali. Il via sarà dato dall'Italia, che giocherà domenica alle 19.30 a Roma contro il Giappone in una cornice di pubblico meravigliosa con il Foro Italico che ha fatto registrare il sold out già molti mesi fa.