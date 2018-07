Wimbledon, una Giorgi da sogno vola ai quarti

09/07/2018

La Giorgi arriva all’appuntamento con gli ottavi di finale dopo aver fatto fuori Sevastova, Brengle e Siniakova. Per la Makarova il cammino è stato più insidioso, partendo dalla sfida alla Martic, passando per la vittoria a sorpresa sulla numero 2 del ranking Wozniacki, fino ad arrivare all’ultima battaglia vinta contro la Safarova. A partire con i favori del pronostico sembra essere proprio la russa dopo lo splendido cammino intrapreso fino ad ora, ma la Giorgi si dimostra subito in forma straordinaria e si porta avanti conquistando un primo set da cardiopalmo: l’azzurra non sbanda alla battuta sul 3-2 nonostante la lunghissima sfida ai vantaggi, ruba il break subito dopo, al termine ancora di un gioco estenuante, prima di incassare la replica immediata della Makarova per il 4-3. L’accelerata decisiva arriva però già nel turno successivo di battuta della russa, con la Giorgi che conquista di nuovo il break prima di chiudere il set sul 6-3. Nel secondo set la Giorgi mette subito l’ipoteca sulla vittoria, conquistando il primo gioco con la Makarova alla battuta. La russa sembra cedere e per l’azzurra diventa quasi pura amministrazione condurre la partita fino al termine. Nel quarto gioco sono necessari i vantaggi per evitare il nuovo break e tenere invariate le distanze, l’ultimo assalto da parte della russa arriva oramai sui titoli di coda dell’incontro: annulla tre match point e si porta a un passo dal riaprire completamente la partita, ma la marchigiana mantiene i nervi saldi e porta a casa il 6-4. È il punto esclamativo sul 2-0 finale che regala a una super Camila Giorgi l’accesso ai quarti di finale di Wimbledon. Nulla da fare per la russa, che cade in 1h30’ dicendo addio alla competizione dopo aver sognato in grande.