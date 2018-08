Us Open: tutto facile per Nadal, avanti anche Del Potro

30/08/2018

Pronostico quasi del tutto rispettato: avanti al terzo turno Nadal e Del Potro, fuori Andy Murray, sconfitto in quattro set dallo spagnolo Verdasco e ancora fuori condizione (5-7, 6-2, 4-6, 4-6). Bene Isner nella “maratona” contro Jarry, avanti anche Anderson. Tra le donne, Julia Georges eliminata da Makarova (7-6, 6-3), ok la Pliskova (6-2, 6-3 alla Bogdan): avanti anche Serena Williams, ora il “derby” con Venus.



Nelle altre partite della notte tutto davvero molto facile per il numero uno del mondo Rafael Nadal, che ha superato in tre set abbastanza agevolmente il canadese Vasek Pospisil (6-3, 6-4, 6-2), qualificandosi per il terzo turno dove affronterà il russo Kachanov in un match ricco di insidie. Avanti con merito anche Juan Martin Del Potro, che ha superato in tre set l’americano Denis Kudla (6-3, 6-1, 7-6) e lo stesso vale per il sudafricano Kevin Anderson contro il francese Jeremy Chardy (6-2, 6-4, 6-4). Cade Murray, ancora fuori condizione, costretto a lasciare il pass a Verdasco. John Isner vince la “maratona” di cinque set, stavolta contro il cileno Nicolas Jarry. Avanti anche il serbo Lajovic, 3-1 al britannico Norrie (6-2, 2-6, 6-4, 6-4) e il georgiano Basilashvili che ha eliminato per tre set a uno l’americano Sock (4-6, 6-3, 6-2, 7-6).



Nel tabellone femminile, tra le eliminazioni eccellenti della giornata c’è sicuramente quella di Garbine Muguruza. La spagnola è stata sconfitta in tre set dalla ceca Karolína Muchová, numero 202 del mondo e alla sua prima partecipazione in uno Slam (3-6, 6-4, 6-4). Julia Georges eliminata da Makarova (7-6, 6-3), ok la Pliskova (6-2, 6-3 alla Bogdan), avanti anche Kanepi, Peterson, Barty e Kenin. Al terzo turno anche Serena Williams, che ha battuto la tedesca Carina Witthoeft. Adesso ci sarà l’attesissimo derby tra le due sorelle.