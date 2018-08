Us Open: tutto facile per Federer all’esordio

29/08/2018

Nessuna sorpresa dalla prima di Federer agli Us Open: lo svizzero dà il via alla rincorsa al trofeo vinto dieci anni fa e supera Nishioka in una partita mai in discussione. Il numero 177 del ranking si dimostra troppo distante dal campione svizzero per poter regalare una partita ricca di emozioni: il primo break arriva subito, con Federer che mette in discesa il match ai vantaggi per poi bissare nel quinto gioco. La chiusura di set arriva senza problemi sul 6-2. Nel secondo il copione non cambia, anzi resta identico in avvio con il break nel primo gioco. Lo svizzero vola indisturbato fino al 4-0, poi si limita ad amministrare il vantaggio senza forzare e ancora un 6-2 sancisce la fine del set. Il giapponese non riesce a entrare in partita neanche in avvio di terzo, quando Federer ingrana ancora una volta la marcia giusta provando a lasciare l’avversario in bianco. La partita arriva a un passo dal 5-0, poi Nishioka si riprende, conquista tre giochi consecutivi regalandosi il primo break della partita, e firma il 5-4. Federer però non si lascia intimorire e chiude i conti sul 6-4 che vale il 3-0 in 1h53. “Sono sempre nervoso quando devo scendere in campo per l’esordio - spiega lo svizzero in conferenza stampa - ma questa volta ero tranquillo. Ho svolto una buona preparazione. Questo torneo mi stimola e mi mette paura allo stesso tempo".