US Open, Nadal epico contro Thiem: è semifinale

05/09/2018

Avanza anche Serena Williams: battuta Pliskova, è in semifinale allo US Open: 6-4 6-3 il punteggio finale. Meno due dal primo titolo Slam da mamma, meno due dal titolo Slam numero 24. "Il ranking può dire quello che vuole. Può essere 17, 18, 25 del mondo, ma rimane la più forte di tutte", parola di Karolina Pliskova, che non è riuscita a capitalizzare un primo set dove l`errore importante è stato quello di non capitalizzare tre chance di doppio break sul 3-1.