Us Open, la sfuriata di Serena Williams con l'arbitro: "Lo ha fatto perché sono una donna"

09/09/2018 di LUCIANO CREMONA

COSA È SUCCESSO: PERCHÉ LA WILLIAMS SE L'È PRESA CON L'ARBITRO

Premessa doverosa e necessaria: Serena Williams non ha perso per colpa dell'arbitro. Naomi Osaka, prima giapponese a vincere gli Us Open, ha stra-meritato la vittoria, con una partita che a detta della stessa Williams è stata "perfetta, è stata consistente in ogni punto".



Ma veniamo a quanto successo tra la Williams e l'arbitro della finale, il portoghese Carlos Ramos. Con la Williams sotto, Ramos ha sanzionato l'americana con un warning per "coaching", ovvero per aver ricevuto delle indicazioni su come giocare dal suo allenatore, Patrick Mouratoglou, in tribuna. Una pratica non consentita. Muratoglu, al termine del match, intervistato da Espn, ha spiegato: "Ho fatto coaching? Certo, come lo fanno tutti i coach del mondo durante le partite. Serena quanto era lontana da me? Tanto, non credo nemmeno mi abbia visto, sono il suo allenatore sempre ma è una regola piena di ipocrisia".



La Williams, incredula per questo avvertimento, ha avuto un dialogo civile con l'arbitro Ramos, nel quale ha spiegato che non aveva ricevuto alcun suggerimento dal proprio angolo. Una questione che pareva essere chiusa e Serena era convinta che Ramos avesse cancellato il warning. Così quando nel secondo set dopo aver subito un contro-break la Williams ha frantumato una racchetta per la rabbia, si è beccata un altro warning. Ma Ramos non aveva cancellato il primo per coaching e quindi, da regolamento, col secondo warning è scattato il punto di penalità: è stato dato un 15 alla Osaka.



Qui è scoppiato il putiferio. Serena ha protestato in maniera prolungata con Ramos, accusandolo di averle rubato un punto. Quando poi la Williams ha rivolto a Ramos l'epiteto di "thief", "ladro", è successo il finimondo. Perché Ramos ha sanzionato Serena per "verbal abuse" e ha dato un game alla Osaka: era il secondo set e la giapponese è salita sul 5-3 senza dover giocare quel game.



A quel punto Serena è letteralmente impazzita. In preda ad una crisi di nervi si è scagliata a parole contro Ramos: "Non ho mai rubato in vita mia, sono una mamma, ho una bambina e tu mi derubi. Ogni volta è la stessa storia. Lo fai perché sono una donna? Ti devi scusare con me!". E ha chiesto l'intervento dei supervisor, che però non sono riusciti a calmarla. Poi la Osaka ha chiuso il match sul 6-4, vincendo.