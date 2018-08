Us Open: Djokovic e Cilic in scioltezza, fuori la Wozniacki

31/08/2018

Missione compiuta anche per Novak Djokovic e Marin Cilic. Il serbo, opposto al n.61 del mondo Tennys Sandgren, conquista l’accesso al terzo round non senza qualche sofferenza. Il 6-1 6-3 6-7 6-2 descrive un Nole un po’ distratto nel terzo parziale, non in grado di chiudere come ci si sarebbe aspettati. Tuttavia la solidità espressa per buona parte dell’incontro è stata importante e senza dubbio questo fattore potrà portarlo lontano. Djokovic che nel prossimo match se la vedrà con il francese Richard Gasquet (n.25 del mondo). Fa il suo dovere anche il vincitore del Major nel 2014 Marin Cilic, a segno contro il polacco Hubert Hurkacz (6-2 6-0 6-0) in un incontro dominato a dir poco dal croato. Per lui la sfida nel terzo round sarà contro il giovane australiano Alex De Minaur. Nishikori va avanti in seguito al ritiro di Monfils: si era comunque 6-2 5-4 per il giapponese, quando il francese ha dovuto alzare bandiera bianca per un dolore al polso destro.



Tra le donne, la vera grande sorpresa arriva nella notte: Lesia Tsurenko elimina la numero 2 del seeding Caroline Wozniacki, e lo fa in modo molto netto: dall’1-3 del primo set, la danese vince tre soli giochi, facendo crollare le proprie speranze sotto 38 errori gratuiti a fronte di 6 soli vincenti (20-37 è il rapporto in questo senso della Tsurenko). L’ucraina aspetta ora al terzo turno Katerina Siniakova, che ha battuto Ajla Tomljanovic in una battaglia durata due ore e mezza. Avanti anche Maria Sharapova, che ha regolato Sorana Cirstea con pochi patemi, e Carla Suarez Navarro, che ha superato Kristina Mladenovic in un match di livello.