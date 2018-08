Us Open: avanti Djokovic e Cilic, tutto facile per la Wozniacki

28/08/2018

Djokovic sbanda solo nel secondo set, ma avanza al termine di una partita mai realmente in discussione. Il primo set per il serbo fa pensare a un prosieguo senza troppi sussulti: il break strappato già al secondo gioco e la tranquilla amministrazione fino al 6-3 però sono il preambolo alla risposta rabbiosa di Fucsovics che replica per identiche rime nel set successivo e riporta il risultato in parità. L’illusione dell’ungherese però dura poco: Djokovic prima si riporta in vantaggio chiudendo 6-4, poi annichilisce l’avversario con un clamoroso 6-0.



Cilic stacca il pass per il ritiro dell’avversario, ma Copil dà forfait quando la partita era già abbondantemente indirizzata verso la vittoria del croato. Il 7-5 del primo set regala l’unico momento in cui la gara è in bilico, in cui con due break negli ultimi tre giochi il numero 7 del ranking riesce a recuperare alla momentanea situazione si svantaggio. Da quel momento in poi Cilic gioca senza ostacoli, dal 6-1 del secondo set fino al parziale di 1-1 nel terzo in cui Copil è costretto a ritirarsi.



Gioca sul velluto Schwartzman contro Delbonis: 6-2 al termine del primo set senza mai rischiare, nel secondo servono i vantaggi per chiudere sul 7-6, poi ancora un 6-2 per il numero 13 del ranking che stacca il pass per il prossimo turno.



Avanza senza problemi la Wozniacki, che contro l’australiana Stosur concede un singolo break a fronte di una partita quasi perfetta. Per la numero due del ranking bastano 1h24m per passare il turno in un match mai realmente in bilico. Termina 2-0 (6-3, 6-2). La francese Garcia supera in due set la Konta: tutto facile con un doppio 6-2 che apre le porte del prossimo turno. Rischia di uscire subito la Ostapenko, ma per la numero dieci del ranking la salvezza arriva in chiusura di terzo set in un match tiratissimo. La tedesca Petkovic si arrende 2-1 (6-4, 4-6, 7-5) salutando il torneo a testa alta.