US Open, la finale sarà Del Potro-Djokovic

08/09/2018

Juan Martin Del Potro e Novak Djokovic si contenderanno domenica il titolo degli US Open, quarta e ultima prova stagionale dello Slam. L'argentino, numero 3 del mondo e del seeding, è tornato all'ultimo atto a New York nove anni dopo il trionfo del 2009, suo primo e unico Major conquistato: sull'Arthur Ashe Stadium ha avuto via libera per il ritiro di Rafa Nadal, numero uno del mondo e campione in carica, per la settima volta in semifinale nella Grande Mela, che dolorante al ginocchio destro dopo la maratona di quasi cinque ore per domare Dominic Thiem nei quarti ha alzato bandiera bianca sul punteggio di 7-6(3) 6-2, dopo due ore e 1 minuto, in favore della Torre di Tandil, che dodici mesi fa in semifinale aveva ceduto in quattro set proprio a Nadal.



Nella seconda semifinale il serbo, sesto favorito del tabellone, trionfatore a New York nel 2011 e 2015, costretto a saltare l'appuntamento dodici mesi fa per via dell'infortunio al gomito, non ha lasciato scampo al giapponese Kei Nishikori, numero 21 Atp e del torneo, sconfitto con il punteggio di 6-3 6-4 6-2 in due ore e 22 minuti. Per Djokovic si tratta dell'ottava finale agli US Open, la 23esima a livello Slam, dove punta ad eguagliare i 14 titoli di Pete Sampras. Il bilancio dei testa a testa con l'argentino parla in favore di Nole, avanti per 14 a 4 e a segno anche nei due precedenti andati in scena proprio in questo torneo, nel terzo turno del 2007 e nei quarti del 2012.