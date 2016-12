Wta Wuhan: vendetta Williams, Venus batte Roberta Vinci

2 ottobre 2015

Vendetta di famiglia. Venus Williams batte in tre set Roberta Vinci nella semifinale del Wuhan Open, torneo Wta Premier in corso sul cemento della metropoli cinese, e vendica così il clamoroso ko incassato dalla sorella agli Us Open. L'americana, che con l'azzurra non ha mai perso, si impone 5-7, 6-2, 7-6(4) al termine di una vera battaglia e annullando alla tarantina anche una palla match: adesso per lei ci sarà la vincente di Muguruza-Kerber.