Wta Toronto, Serena Williams ko con la 18enne Bencic

16 agosto 2015

"È una sensazione incredibile, non ho parole", ha commentato dopo la sua prima vittoria contro una numero 1. "Si e' battuta molto bene, sapevo che è una che non si arrende mai", ha detto la 33enne Serena, alla seconda sconfitta in 45 match quest'anno e vincitrice a Toronto nel 2001, 2011 e 2013. "Non era la mia giornata, spero di poter correggere la rotta la settimana prossima a Cincinnati per andare poi agli Us Open", ha aggiunto la minore delle sorelle Williams, che ha eliminato nel secondo turno Flavia Pennetta e nei quarti di finale Roberta Vinci. La Bencic, dal canto suo, è arrivata in semifinale battendo la canadese Eugenie Bouchard (numero 25 Wta), la danese Caroline Wozniacki (n. 5), la tedesca Sabine Lisicki (24) e la serba Ana Ivanovic (6).