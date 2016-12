Wta Toronto, niente finale per Errani

15 agosto 2015

Niente finale a Toronto per Sara Errani. La 28enne romagnola è stata battuta, in poco più di un'ora e mezza, con un doppio 6-4 dalla romena Simona Halep, che si è aggiudicata la terza delle loro quattro sfide. In finale la Halep affronterà la vincente del match, nella notte italiana, tra la Williams (vittoriosa ai quarti sulla Vinci) e la svizzera Belinda Bencic, che nei quarti si e' imposta per 6-4 6-2 sulla serba Ana Ivanovic.