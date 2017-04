Wta Stoccarda, Sharapova eliminata in semifinale

29 aprile 2017

Si ferma in semifinale la corsa di Maria Sharapova al torneo di Stoccarda, dove è tornata a giocare dopo la squalifica per doping. La russa ha perso al penultimo atto contro la francese Kristina Mladenovic , numero 19 del ranking, che si è imposta in rimonta per 3-6, 7-5, 6-4 in due ore e 38 minuti ricchi di spettacolo. Ora la Mladenovic attende la vincente della sfida tra Laura Siegemund e Simona Halep.

