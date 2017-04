Wta Stoccarda: la Sharapova vola ai quarti

27 aprile 2017

Continua senza impedimenti la marcia di Maria Sharapova al torneo Wta di Stoccarda. La campionessa russa, al rientro nel circuito dopo la squalifica per doping, ha passato anche il secondo turno del torneo tedesco, superando in 1h e 20' di gioco la connazionale Ekaterina Makarova per 7-5, 6-1. Ora per Masha ai quarti di fila c'è l'ostacolo Anett Kontaveit, tennista estone proveniente dalle qualificazioni.