Wta Norimberga: azzurre super, la finale è Knapp-Vinci

22 maggio 2015

Sorride il tennis azzurro. Karin Knapp e Roberta Vinci sono le due finaliste del Nurnberger Versicherungscup 2015 , torneo Wta International in corso sui campi in terra battuta di Norimberga , in Germania. Grande prova dell'altoatesina che supera con un netto 6-0, 6-2 la spagnola Lara Arruabarrena e raggiunge così all'ultimo atto del torneo la tarantina, che nell'altra semifinale beneficia del forfait della tedesca Angelique Kerber.

Un derby azzurro in finale è dunque la miglior notizia per il tennis italiano alla vigilia del Roland Garros. Karin, sesta testa di serie del tabellone e semifinalista anche lo scorso anno a Norimberga, continua il suo percorso netto: quattro partite senza lasciar per strada neppure un set. Stavolta ad andare ko è la spagnola Arruabarrena, numero 98 Wta e vincitrice a sorpresa nel secondo turno contro Sabine Lisicki.

L'altoatesina si impone in un'ora e cinque minuti di gioco e approda così per la terza volta in carriera ad una finale: lo scorso anno il primo e fin qui unico sigillo a Tashkent. Finale numero 13 invece per Roberta Vinci (con 9 vittorie), tornata su buoni livelli dopo un periodo con tante ombre e poche luci: contro la Kerber, favorita numero due, non è stato però necessario giocare visto che la tedesca ha alzato bandiera bianca per un problema alla schiena.