Wta, la prima volta di Camila: la Giorgi trionfa a 's-Hertogenbosch

14 giugno 2015

Buona la quarta. Camila Giorgi vince il torneo di 's-Hertogenbosch , in Olanda, e centra il primo successo in carriera da professionista, battendo Belinda Bencic sull'erba del Topshelf Open. Finale quasi perfetta per la tennista azzurra, che serve bene, resta concentrata, domina il gioco da fondo contro la numero 33 del ranking Wta e si aggiudica il match in due set (7-5, 6-3) in poco più di un'ora e venti minuti.

Sull'erba olandese del Den Bosch, primo set molto tirato. La svizzera, numero 33 del ranking, cerca di allungare gli scambi e tiene testa all'azzurra, che serve meglio del solito e gioca a tutto braccio, spingendo soprattutto con il rovescio. Gara in perfetta parità fino al 5-5, con la Bencic che si aggrappa al servizio nei momenti più complicati e la Giorgi che prova ad alzare il ritmo nei suoi turni di battuta. Poi il break che decide il primo set a vafore dell'italiana. Sotto pressione, la svizzera sbaglia malamente un dritto incrociato e cede il primo set a Camila.



Archiviato il primo parziale, la Giorgi acquista sicurezza e parte fortissimo nel secondo set, sfruttando l'ottimo feeling col servizio e con la velocità di palla. La Bencic, nervosa, resta in partita cercando la profondità dei colpi e la prima palla, ma Camila non molla e tiene lo scambio da fondo incrociando bene col rovescio. Il match resta apertissimo, ma la svizzera è sempre costretta a rincorrere. La Giorgi, in fiducia, spinge invece anche sulla seconda e dal centro del campo il suo rovescio è micidiale. Il break vincente arriva sul 4-3 per l'italiana, che ruba il servizio a zero alla svizzera e chiude la gara sul 6-3. Camila si è sbloccata ed è diventata grande. Ora è pronta per il salto di qualità.