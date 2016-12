Wta Finals: vendetta Halep, Pennetta spazzata via

25 ottobre 2015

Cominciano male le Finals di Flavia Pennetta . L'azzurra, apparsa appannata, ha ceduto in due set contro la Halep . La romena, testa di serie numero 1, vendica così la sconfitta patita in semifinale a New York giocando un match impeccabile chiuso in un'ora e dieci minuti con il punteggio di 6-0, 6-3. Insomma, per Flavia Pennetta il Gruppo Rosso, che comprende anche Sharapova e Radwanska, sembra già decisamente in salita.

Nel match che ha aperto le BNP Paribas Wta Finals sul veloce indoor dello Sports Hub di Singapore, Flavia Pennetta ha subito immediatamente la maggior aggressività di Simona Halep che, in appena 26 minuti, l'ha travolta con uno stordente 6-0 strappandole per tre volte il servizio. Il secondo set è totalmente diverso perchè Flavia va subito vicina al break non concretizzando due opportunità e poi risponde colpo su colpo alla 24enne di Costanza fino al settimo game. Nell'ottavo è un'autentica battaglia e la Halep ne esce vincitrice conquistando il punto dopo che Flavia era riuscita ad annullare tre palle break. Sul 5-3 la rumena, col servizio a favore, ha chiuso set e partita. E' la seconda sconfitta per la brindisina in sei confronti contro la Halep: nell'ultimo, la semifinale di New York agli Us Open, si era importa Flavia che poi aveva vinto il titolo dello Slam.



Nell'altro match del girone, Maria Sharapova ha superato in rimonta Agnieszka Radwanska per 4-6, 6-3, 6-4.