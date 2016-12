Wta Finals: riscossa Pennetta, stesa la Radwanska Nel secondo match del Masters di Singapore Flavia, sconfitta all'esordio dalla Halep, batte la polacca in due set 7-6, 6-4

27 ottobre 2015

Pronta riscossa per Flavia Pennetta che, nella seconda giornata del gruppo rosso delle Wta Finals, supera in due set 7-6, 6-4 Agnieszka Radwanska e resta in corsa per l'accesso alle semifinali del Masters di fine anno in corso sul veloce indoor dello Sports Hub di Singapore. La brindisina, dopo la netta sconfitta all'esordio contro Simona Halep, gioca una gara di grande qualità e conduce in porto un successo meritato.

La Pennetta, dopo la sconfitta al debutto al Masters di Singapore contro la Halep, dove ha perso subito il primo set per 6-0, anche contro la Radwanska inizia non proprio bene visto che perde subito il servizio e va sotto 2-0. La brindisina si trova anche ad inseguire 4-3 ma riesce nel decimo game a riconquistare il break perso e a pareggiare sul 5-5. Si va quindi al tie break e lì Flavia tiene sempre in mano il controllo dello scambio: la polacca annulla due set point ma alla fine l'azzurra prevale 7-5 e conquista il set. Nel secondo parziale invece c'è equilibrio e si va avanti di pari passo fino al settimo game quando la Pennetta conquista il break e si porta in vantaggio 4-3. Nel nono game, con la Radwanska al servizio, Flavia combatte da grande guerriera ma la polacca si salva annullando tre match point. Il successo è solo rimandato perchè subito dopo, con la battuta a favore, la brindisina campionessa degli Us Open, stende la polacca con 4 punti filati e chiude 6-4 per il suo primo successo al Masters.



SHARAPOVA BATTE LA HALEP Maria Sharapova resta imbattuta con due vittorie in altrettante gare alle Wta Finals nel Gruppo Rosso dopo aver piegato la numero 2 del mondo Simona Halep in due set 6-4, 6-4 in un'ora e 42 minuti. Sul veloce indoor dello Sports Hub di Singapore la russa ha dovuto sudare ben più delle proverbiali sette camicie per piegare la resistenza della romena, reduce dal successo all'esordio su Flavia Pennetta, prossima avversaria di 'Masha'. Conferma il buon stato di forma Maria Sharapova che, nel secondo match del Gruppo Rosso alle Wta Finals di Singapore, batte in due set 6-4, 6-4 Simona Halep e resta imbattuta dopo il successo all'esordio contro la Radwanska. La russa ha dovuto combattere per oltre un'ora e mezza per avere la meglio sulla romena numero due del mondo, davvero mai doma. Nel primo set va in scena un'autentica battaglia, le due atlete rispondono colpo su colpo, la Halep risponde subito al break di 'Masha' e si va a braccetto fino al decimo game: qui la russa strappa il servizio alla romena al terzo set point e chiude 6-4. Nel secondo set la Sharapova parte lanciata e vola sul 5-1 con due break. Sembra finita ma la Halep risorge, recupera i due break di svantaggio strappando la battuta alla russa e accorcia sul 5-4 col servizio a favore. Nel decimo game però Maria trova il modo di fermare l'emorragia e capitalizzare il primo set point a disposizione chiudendo con un altro 6-4 che vale la partita e il sesto successo in altrettanti incontri con la 24enne di Costanza. Giovedì la terza e ultima giornata del Gruppo Rosso: apre Halep-Radwanska, a seguire Sharapova-Pennetta.

Invia un commento Per poter inviare, rispondere o votare un commento, occorre essere registrati ed effettuare il login Registrazione Login X