Wta Bucarest: vendetta Schmiedlova, Errani ko in finale

19 luglio 2015

La vendetta di Anna Schmiedlova. La giovane slovacca, numero 60 del ranking, stende in due set Sara Errani nella finale del BRD Bucarest Open, torneo Wta International svoltosi sulla terra rossa della capitale rumena, e riscatta così la sconfitta incassata cinque mesi fa nell'ultimo atto del torneo di Rio proprio contro la romagnola: finisce 7-6(3), 6-3, per l'azzurra - che era prima testa di serie - svanisce il sogno del nono titolo Wta in singolare.