Wimbledon: volano Rafa Nadal e Andy Murray

3 luglio 2017

Il primo set scivola senza troppi problemi per lo spagnolo. In avvio, il numero 2 del mondo strappa subito il servizio all'australiano, che prova a rifarsi sotto sfruttando il turno in battuta e accorciando sul 2-1. Nadal, però, mette subito a segno l'allungo decisivo, con due break point di fila: il primo set si chiude sul 6-1 dopo 33'. Più combattuto il secondo parziale, che si apre con un game a testa vinto dallo spagnolo e dall'australiano. Inizia allora una fase in cui i due si strappano il servizio a vicenda: prima è Nadal a portarsi sul 3-1, poi è Millman ad accorciare sul 3-2. Il numero 2 della classifica ATP, però, si riprende la battuta, andando sul 5-2. Inutile l'ottavo game conquistato dal 28enne: il re della terra rossa, al primo set point, chiude sul 6-3 dopo 39 minuti, volando sul 2-0. Il terzo turno si apre con il doppio break di Nadal, che si porta subito sul 4-0. Il match sembra concluso, ma l'australiano riesce a strappare il servizio e mettere a segno il suo primo break point della partita, accorciando le distanze e andando sul 4-2. Il piccolo campanello d'allarme sveglia lo spagnolo, che si riprende il servizio e chiude con il break decisivo, vincendo 3-0 in 1h48' e volando al secondo turno. Ad attenderlo, lo statunitense Young, che ha sfruttato il ritiro di Istomin mentre era in vantaggio per 2-1 nel conto dei set.



Nessun problema neanche per Andy Murray, che liquida invece in tre set Bublik. Il numero 1 del mondo batte il kazako in 1h48'. Nel primo set, i due mantengono il turno in battuta fino a quando è il britannico, con due break point, a chiudere il primo set dopo appena 31 minuti. Decisamente più combattuto il secondo parziale: Bublik perde immediatamente il servizio e Murray vola sul 2-0. Dopodiché, i due tennisti vincono il game in battuta fino a quando Andy, servendo per il set, chiude il secondo parziale sul 6-4 dopo 43'. L'ultimo parziale è pura accademia per il numero 1 del mondo: dopo il break iniziale, il classe '97 regge l'urto fino al 3-2, quando lo scozzese si scatena, chiudendo con un altro break point e vincendo, al secondo match point, il terzo set sul 6-2 in 34 minuti. Il prossimo avversario del numero 1 del mondo è Dustin Brown, che ha battuto per 3-1 il portoghese Joao Sousa.



A sorpresa è già finita invece l'avventura di Stanislas Wawrinka. Lo svizzero, numero 3 del ranking e 5 del tabellone, è stato battuto all'esordio dal russo Daniil Medvedev, 49 del ranking, con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-4, 6-1.



Due ritiri di lusso, infine, in questa prima giornata di Wimbledon: Kyrgios, infatti, ha abbandonato la sfida contro Herbert, con il francese avanti di due set, mentre Troicki ha salutato l'erba inglese dopo il primo set vinto dal tedesco Mayer.