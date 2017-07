Wimbledon, sorteggiati i tabelloni: Federer dalla parte di Djokovic

30 giugno 2017

A Wimbledon, ancora una volta, i riflettori saranno putanti tutti sui "Fantastici 4": Murray, Djokovic, Federer e Nadal. Ad aprire il programma sul campo centrale sarà lo scozzese numero 1 al mondo che affronterà un qualificato o un lucky loser. Nole se la vedrà con lo slovacco Martin Klizan (44 Atp), "Re Roger" con l'ucraino Alexandr Dolgopolov (84) mentre Rafa con l'australiano John Millman (137).



Qualora i pronostici dovessero essere rispettati, i quarti di finale ipotizzabili sono: Murray-Wawrinka, Nadal-Cilic, Federer-Raonic e Djokovic-Thiem. In attesa della conclusione delle qualificazioni con Bolelli impegnato nel turno decisivo, sono sei gli azzurri al via nel tabellone principale. Fabio Fognini, numero 29 Atp, farà il suo esordio contro il russo Dmitry Tursunov, 701esimo nel ranking, ma in grado di raggiungere nel 2005 e nel 2006 gli ottavi nel più prestigioso degli Slam.



Paolo Lorenzi, 32 del seeding, cercherà di vincere il primo match in carriera a Wimbledon dopo sei apparizioni, contro l'argentino Horacio Zeballos (49 Atp). Andreas Seppi (102) trova al primo turno il ceco Norbert Gombos (90) mentre Thomas Fabbiamo (95) pesca lo statunitense Sam Querrey (24esima testa di serie). Sorteggio sfortunato per Marco Cecchinato (105) che affronterà il numero 9 al mondo Kei Nishikori. Stefano Travaglia, alla prima partecipazione nel main draw di uno Slam, dovrà invece attendere la fine delle qualificazioni per scoprire il suo futuro.



Nel tabellone femminile la tennista numero 1 al mondo, Angelique Kerber esordirà contro una qualificata ed è stata sorteggiata nella stessa parte di Karolina Pliskova e Caroline Wozniacki, rispettivamente numero 3 e 5 del seeding, che potrebbero affrontarsi nei quarti. L'ipotetica semifinale nella parte bassa, invece, potrebbe vedere di fronte la rumena Simona Halep (seconda giocatrice al mondo) e l'ucraina Elina Svitolina (quarta del seeding).



Sono quattro le azzurre al via nel main draw di Wimbledon. Roberta Vinci (33 Wta) trova all'esordio la ceca Kristyna Pliskova (numero 44 e sorella di Karolina). Sara Errani affronterà la bulgara Tsvetana Pironkova, numero 149 al mondo, semifinalista nel 2010 allo Slam londinese. Francesca Schiavone (73 Wta) giocherà contro la lussemburghese Mandy Minella (79). Infine Camila Giorgi (84) troverà nel primo turno la francese Alize Cornet (41).