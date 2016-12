Wimbledon: la finale è Djokovic-Federer

10 luglio 2015

Come nel 2014 saranno Novak Djokovic e Roger Federer a sfidarsi sul centrale di Wimbledon per il titolo ai Championship, il torneo del Grande Slam più prestigioso, l'unico sull'erba. Il serbo, numero uno del mondo e campione in carica a Londra, ha superato in tre set 7-6, 6-4, 6-4 Gasquet mentre lo svizzero ha annichilito lo scozzese Andy Murray in tre set 7-5, 7-5, 6-4 per centrare la sua decima finale all'All England Club.

Nella prima semifinale Novak Djokovic, numero uno del seeding e del ranking Atp, ha piegato in tre set 7-6, 6-4, 6-4 il francese Richard Gasquet, bravo ad eliminare nei quarti lo svizzero Wawrinka. Nole ha prevalso in circa due ore e mezza strappando il primo set al tie break, nel secondo ha conquistato subito un break e poi ha difeso la battuta mentre nel terzo è stato decisivo un break nel quarto game, con Gasquet che sul 5-3 ha annullato due match point prima di cedere 6-4.

Nella seconda semifinale il numero 2 del mondo Roger Federer ha battuto in tre set lo scozzese Andy Murray in tre set 7-5, 7-5, 6-4 con una prova semi perfetta. I due, di fronte in finale nel 2012 col successo nello svizzero (lo scozzese si rifece poche settimane dopo nella finale dei giochi olimpici), hanno lottato nel primo set, risolto soltanto nel dodicesimo game col break di Roger per il 7-5.

Stessa musica nei successivi due set, con Federer che strappa la battuta sempre nel decimi game allo scozzese, a tratti in totale balìa dell'elvetico. Per Federer si tratta dunque della decima finale a Wimbledon, la seconda consecutiva: King Roger va a caccia dell'ottavo sigillo ai Championship ma dovrà fare i conti con Nole, alla quarta finale, la terza di fila, e con l'obiettivo del tris sull'erba londinese. Lo scorso anno fu una partita meravigliosa, risolta soltanto al quinto set.

E' la quarta finale tra i due nel 2015: Federer ha vinto a Dubai a inizio stagione poi Djokovic si è rifatto ad Indian Wells e a Roma.