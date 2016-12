Wimbledon: in semifinale sarà Serena Williams-Sharapova

7 luglio 2015

Missione compiuta, ma con qualche brivido, per Serena Williams che si è sbarazzata ai quarti di finale di Victoria Azarenka. Perso il primo set 6-3, la statunitense numero uno al mondo ha reagito facendo leva soprattutto sul servizio: a fine incontro gli ace saranno 14. Chiuso il secondo set sul 6-2, Serena ha vinto 6-3 il parziale decisivo. In semifinale è attesa da Maria Sharapova che, dopo un match dal copione simile, si è sbarazzata della statunitense Coco Vandeweghe in tre set col punteggio di 6-3, 6-7, 6-2: decisivo il parziale di 3-0 messo a segno dalla russa all’inizio del terzo e decisivo set. Nella parte bassa del tabellone avanza la 21enne spagnola Garbine Muguruza, che batte 7-5, 6-3 la svizzera Timea Bacsinszky e tiene più che mai vivo il sogno di eguagliare il primato di Conchita Martinez, unica spagnola ad avere trionfato sull’erba di Wimbledon (nel 1994 in finale contro Martina Navratilova). L’ultimo ostacolo sulla strada della finale sarà Agnieszka Radwanska che ha eliminato la statunitense Madison Keys in tre set col punteggio di 7-6, 3-6, 6-3: la 26enne polacca insegue la sua seconda finale a Wimbledon dopo quella persa contro Serena Williams nel 2012.



Nel martedì dedicato ai quarti femminili l'attenzione degli appassionati era rivolta anche verso il campo centrale dove Kevin Anderson e Novak Djokovic dovevano completare il loro ottavo di finale interrotto il giorno prima per oscurità. Nole ha vinto il quinto set 7-5 guadagnandosi il pass per i quarti di finale dove affronterà Cilic.